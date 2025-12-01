День матери
Телеведущая Дмитриева раскрыла, как похудела на 46 килограммов

Телеведущая Дмитриева призналась, что сильно похудела после смены образа жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Телеведущая и психолог Виктория Дмитриева призналась в беседе с «Леди Mail», что похудела благодаря кардинальной смене образа жизни. Ей удалось избавиться от 46 килограммов за два года.

За это время я полностью изменила свою жизнь. Стала меньше работать, больше времени уделять себе и семье, отдыху, путешествиям и прогулкам. Стала следить, что и когда я ем, контролировать эмоциональный фон, — поделилась Дмитриева.

Она уточнила, что старается больше двигаться и есть полезные продукты. Телеведущая рассказала, что в день выпивает не меньше двух литров воды, а также употребляет пищу каждые три или четыре часа.

Ранее актриса Наталия Орейро рассказала, что смогла сбросить 30 килограммов благодаря длительному грудному вскармливанию и постепенной физической активности. По ее словам, процесс похудения занял около года.

