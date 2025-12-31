Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь

Президент Украины Владимир Зеленский уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова в последний день 2025 года. В указе, опубликованном на сайте главы государства, причины отставки чиновника, которого называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, не раскрываются.

Уволить Магомедова Руслана Садрудиновича с должности председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, — говорится в тексте.

Ранее украинские журналисты сообщили, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает общение с Зеленским и часто бывает в его резиденции в Конча-Заспе. По их данным, уволенный на фоне коррупционного скандала чиновник фактически остается в ближнем кругу главы государства.

До этого стало известно, что Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо Ермака. На пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.