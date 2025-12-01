Число кандидатов на замену Ермака резко увеличилось

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает главу Минобороны Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера Михаила Федорова, главу ГУР Кирилла Буданова и замглавы ОП Павла Палису на должность главы его офиса вместо уволенного Андрея Ермака, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, близкие к ситуации. В материале сказано, что на пост также претендуют еще два «менее очевидных кандидата», однако их имена не раскрываются.

Мне кажется, Зеленский уже определился с тем, что лично он, с помощью МИД и других структур, должен заниматься внешними вопросами, а не глава офиса. Соответственно, на главу ОП ложится внутренняя политика, — отметил источник.

Также стало известно, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по словам аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для президента дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.