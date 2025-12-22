Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского Подоляк и Лещенко сохранили посты при Зеленском

Советник украинского главы Сергей Лещенко заявил в эфире телемарафона, что он и Михаил Подоляк сохранили свои должности в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил об этом после увольнения всех помощников отставленного руководителя офиса Андрея Ермака, подчеркнув, что работа структуры продолжается без серьезных изменений.

Когда меняется руководство, то есть ушел глава офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников офиса президента, — говорится в сообщении.

Ранее украинские журналисты сообщили, что экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак продолжает общение с Зеленским и часто бывает в его резиденции в Конча-Заспе. По их данным, уволенный на фоне коррупционного скандала чиновник фактически остается в ближнем кругу главы государства.

Кроме того, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что экс-глава офиса президента Украины сохранил свое влияние после отставки. По его мнению, Ермак может сейчас находиться на территории одного из охраняемых объектов страны.