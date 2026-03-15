Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов

15 марта 2026 в 04:29

Ynet: Нетаньяху запросил телефонный разговор с Зеленским по поводу иранских БПЛА

Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запросил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Ynet. Тема беседы — углубление сотрудничества в борьбе с иранскими беспилотниками.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил получение запроса от израильской стороны. По его словам, разговор пока не состоялся из-за ограничений рабочего графика, но должен пройти в ближайшие дни.

Украинский дипломат заявил, что Киев выступает на стороне Израиля в противостоянии с Ираном. Спецслужбы двух стран постоянно контактируют на фоне эскалации в регионе.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на официальных лиц сообщила, что Нетаньяху готовился атаковать Иран даже без участия Соединенных Штатов. По их данным, политик даже информировал об этом американского лидера Дональда Трампа. В частности, Нетаньяху собирался ударить по республике баллистическими ракетами. При этом в одном из телефонных разговоров он рассказал американскому лидеру, что получил данные о точном местонахождении аятоллы Али Хаменеи и его окружения.

