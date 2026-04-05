Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 00:52

Нефтехранилища на крупнейшем месторождении в Ираке попали под удар

Беспилотники атаковали хранилища с нефтью на иракском месторождении Бузурган

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по хранилищам с нефтью на иракском месторождении Бузурган, сообщило Министерство нефти Ирака. Атака произошла в провинции Майсан на юго-востоке страны, которая граничит с Ираном.

По данным ведомства, беспилотники атаковали нефтехранилища компании Missan, расположенные на этом месторождении. Информация о возможном ущербе от ударов пока не раскрывается.

Беспилотники атаковали нефтехранилища компании Missan на месторождении Бузурган, — указали в пресс-службе.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Иракское ведомство не предоставило сведений о том, какой ущерб был нанесен объектам инфраструктуры. Атака на нефтяные объекты Ирака произошла на фоне продолжающейся эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Регион остается напряженным, а удары по энергетической инфраструктуре становятся все более частыми.

Ранее сообщалось, что американо-израильская атака на нефтехимическую особую экономическую зону в Иране привела к многочисленным жертвам. По данным агентства Fars, погибли как минимум пять человек, еще 170 получили ранения.

Мир
Ирак
атаки БПЛА
нефтехранилища
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.