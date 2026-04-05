Нефтехранилища на крупнейшем месторождении в Ираке попали под удар

Несколько беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по хранилищам с нефтью на иракском месторождении Бузурган, сообщило Министерство нефти Ирака. Атака произошла в провинции Майсан на юго-востоке страны, которая граничит с Ираном.

По данным ведомства, беспилотники атаковали нефтехранилища компании Missan, расположенные на этом месторождении. Информация о возможном ущербе от ударов пока не раскрывается.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Иракское ведомство не предоставило сведений о том, какой ущерб был нанесен объектам инфраструктуры. Атака на нефтяные объекты Ирака произошла на фоне продолжающейся эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Регион остается напряженным, а удары по энергетической инфраструктуре становятся все более частыми.

Ранее сообщалось, что американо-израильская атака на нефтехимическую особую экономическую зону в Иране привела к многочисленным жертвам. По данным агентства Fars, погибли как минимум пять человек, еще 170 получили ранения.