Зверев стал обладателем Большого шлема

Представитель Германии Александр Зверев обыграл итальянца Флавио Коболли в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходил в Париже. Спортсмен, выступавший под вторым номером посева, одержал первую победу в карьере на турнире Большого шлема.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Зверева. До этого теннисист трижды проигрывал в финалах крупных соревнований: на Открытом чемпионате США в 2020 году, на Открытом чемпионате Франции в 2024 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос». Для российской спортсменки этот титул стал первым в карьере на турнирах Большого шлема. Благодаря победе она стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет.

Позже один из лучших игроков в истории тенниса серб Новак Джокович в социальных сетях на русском языке поздравил Андрееву с победой. Он также пожелал ей много достижений в будущем. Спортсменка стала первой российской теннисисткой за 12 лет, завоевавшей титул на турнире Большого шлема в одиночном разряде.