Стало известно, как ВСУ подставляют гражданских

Бойцы ВСУ размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Таким образом они подставляют под удар мирных жителей, сказано в публикации.

Краматорские городские чаты сообщают, что украинские военнослужащие начали массово размещать свои автомобили в частном секторе у домов, где проживают мирные жители, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ цепляются за Красный Лиман и населенный пункт Рай-Александровка из-за их тактической важности. Эти геоточки открывали оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска.

Также Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины практически не контролируют буферную зону на границе ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Он пояснил, что из-за постоянных атак беспилотных летательных аппаратов на этой территории в «серой зоне» перемещение практически невозможно.

До этого украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. Он уточнил, что после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.