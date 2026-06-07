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07 июня 2026 в 20:47

Стало известно, как ВСУ подставляют гражданских

РИА Новости: ВСУ прячут технику в частном секторе Краматорска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Бойцы ВСУ размещают технику возле жилых домов в частном секторе Краматорска, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Таким образом они подставляют под удар мирных жителей, сказано в публикации.

Краматорские городские чаты сообщают, что украинские военнослужащие начали массово размещать свои автомобили в частном секторе у домов, где проживают мирные жители, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ цепляются за Красный Лиман и населенный пункт Рай-Александровка из-за их тактической важности. Эти геоточки открывали оперативный простор как в направлении Славянска, так и в направлении Краматорска.

Также Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины практически не контролируют буферную зону на границе ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей. Он пояснил, что из-за постоянных атак беспилотных летательных аппаратов на этой территории в «серой зоне» перемещение практически невозможно.

До этого украинский военнопленный Сергей Соколенко сообщил, что командование одного из батальонов 54-й бригады ВСУ покинуло позиции на Славянско-Краматорском направлении. Он уточнил, что после удара по командирскому блиндажу офицеры перестали выходить на связь и оставили военнослужащих на передовой.

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