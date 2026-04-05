05 апреля 2026 в 00:11

Атака США на нефтехимическую ОЭЗ в Иране обернулась трагедией

Fars: удар США по нефтехимической ОЭЗ в Иране привел к смерти пятерых человек

Машина скорой помощи в Иране Машина скорой помощи в Иране Фото: Xinhua/Global Look Press
Американо-израильская атака на нефтехимическую особую экономическую зону в Иране привела к многочисленным жертвам. По данным агентства Fars, погибли как минимум пять человек, еще 170 получили ранения.

В результате удара противника по нескольким компаниям в нефтехимической особой экономической зоне Махшахр погибли пять человек, — говорится в публикации со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и уже были выписаны из больниц. Израильские военные заявили, что поразили объект, на котором расположен один из двух ключевых заводов по производству материалов для взрывчатки, баллистических ракет и другого вооружения.

Военная кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Стороны регулярно обмениваются ударами. Конфликт также привел к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что США и Израиль полностью утратили прежнюю репутацию в сфере ядерного нераспространения и безопасности. По ее словам, которые приводятся на сайте Министерства, удар по АЭС «Бушер» поставил под вопрос порядочность обеих стран.

На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

