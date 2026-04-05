Атака США на нефтехимическую ОЭЗ в Иране обернулась трагедией Fars: удар США по нефтехимической ОЭЗ в Иране привел к смерти пятерых человек

Американо-израильская атака на нефтехимическую особую экономическую зону в Иране привела к многочисленным жертвам. По данным агентства Fars, погибли как минимум пять человек, еще 170 получили ранения.

В результате удара противника по нескольким компаниям в нефтехимической особой экономической зоне Махшахр погибли пять человек, — говорится в публикации со ссылкой на местные власти.

Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и уже были выписаны из больниц. Израильские военные заявили, что поразили объект, на котором расположен один из двух ключевых заводов по производству материалов для взрывчатки, баллистических ракет и другого вооружения.

Военная кампания США и Израиля против Ирана длится уже чуть больше месяца. Стороны регулярно обмениваются ударами. Конфликт также привел к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что США и Израиль полностью утратили прежнюю репутацию в сфере ядерного нераспространения и безопасности. По ее словам, которые приводятся на сайте Министерства, удар по АЭС «Бушер» поставил под вопрос порядочность обеих стран.