22 марта 2026 в 15:54

В ГД ответили, как особые экономические зоны меняют жизнь небольших городов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Особые экономические зоны (ОЭЗ) создают рабочие места для жителей небольших городов, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Он отметил, что новые производства способствуют улучшению качества коммунальной инфраструктуры.

Что получает от всего этого человек, который живет рядом с такой зоной? Рабочие места рядом с домом, а значит, появляется альтернатива трудовой миграции в Москву или Нижний Новгород. Развитие дорог, инженерных сетей, коммунальной инфраструктуры, которое тянется за новыми производствами. Рост налоговой базы муниципалитетов, что в перспективе отражается на качестве социальных услуг. Льготные условия для резидентов — нулевые ставки по налогу на имущество на 10 лет, нулевой земельный налог, сниженный налог на прибыль — удешевляют запуск производства и повышают вероятность того, что завод откроется именно здесь, а не уйдет в соседний субъект, — сказал Говырин.

Парламентарий напомнил, что в России на март 2026 года работает 61 особая экономическая зона в 47 регионах. Например, во Владимирской области сейчас действуют сразу две ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Первая, «Доброград-1», расположена в Ковровском районе и представляет собой частную площадку с полной инженерной инфраструктурой, подведенной к границам участков. Среди резидентов есть производители медицинских изделий и компании из энергетического сектора. Вторая зона, «Владимир», создана постановлением Правительства РФ от 14.12.2022 № 2299 на территориях Киржачского и Александровского районов. Якорные проекты в ней были заявлены с объемом 18,7 млрд рублей и более чем 1800 рабочих мест. Для региона это означает, что промышленная активность перестает замыкаться на одном областном центре и расходится по муниципалитетам, — поделился Говырин.

В Ивановской области также активно развиваются такие территории: ОЭЗ «Иваново» создана в 2021 году и расположена на двух площадках в Иваново и Родниках общей площадью 147,14 га, отметил депутат. По данным правительства региона, по результатам совместной оценки Минэкономразвития России и Ассоциации индустриальных парков зона заняла первое место среди промышленных ОЭЗ страны, добавил собеседник.

Ранее гендиректор Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что значительный разрыв в развитии между Москвой, промышленными регионами и малыми городами требует индивидуального подхода к каждой территории. По его словам, такая ситуация типична для всех крупных стран с обширными территориями.

Софья Якимова
