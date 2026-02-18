Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 14:38

Стало известно, как будут развивать малые города на фоне разрыва с Москвой

Глава ЦСР Павел Смелов: развитие разных регионов требует различных подходов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Колоссальная разница в уровне развития между Москвой, промышленными регионами и малыми городами требует индивидуального подхода к каждой территории, заявил в интервью NEWS.ru генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов. По его словам, данная ситуация характерна для всех крупных стран с большими территориями.

Разница потенциалов — постоянный фактор, учитываемый при анализе социально-экономических показателей и государственных мер поддержки. Данная ситуация характерна для всех крупных стран с большими территориями. Для каждой территории нужны свои меры стимулирования, — сказал Смелов.

По словам экономиста, для преодоления дисбаланса в развитии регионов государство делает ставку на точечные инструменты. Как отметил Смелов, стратегия пространственного развития формирует перечень из 2160 опорных населенных пунктов. Именно они станут каркасом для укрепления экономики и социальной сферы на местах.

Особое внимание, подчеркнул глава ЦСР, будет уделено малым городам: для 200 из них в настоящее время разрабатываются мастер-планы. Эти документы, по замыслу властей, должны стать основой их комплексного развития и гарантией того, что жители даже небольших населенных пунктов получат доступ к качественной медицине и образованию.

Ранее сообщалось, что малый бизнес моногородов имеет возможность получить кредит на более выгодных условиях. Как рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, до конца 2026 года малый и средний бизнес из 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон сможет привлечь почти миллиард рублей льготного финансирования. Новая программа разработана Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП и рассчитана до 2030 года, отметил он.

