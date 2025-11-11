Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ГД рассказали, какие льготы может получить малый бизнес из моногородов

Депутат Говырин: малый бизнес моногородов может взять кредит по сниженной ставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малый бизнес моногородов имеет возможность получить кредит на более выгодных условиях, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, финансовая программа будет способствовать созданию новых производственных направлений.

До конца 2026 года малый и средний бизнес из 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон сможет привлечь почти миллиард рублей льготного финансирования. Новая программа разработана Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП и рассчитана до 2030 года. Льготное кредитование будет осуществляться через МСП Банк. Предприниматели смогут получить кредит под ставку от 6 до 10% годовых. Для инвестиционных проектов в моногородах ставка составит 6% на срок до пяти лет при сумме кредита до 200 млн рублей, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что заявку можно подать онлайн через цифровую платформу МСП.РФ, не посещая офис лично. Всего, по словам Говырина, на программу выделено около 18,3 млрд рублей с целью простимулировать развитие региональной экономики, уменьшить отток населения и создать новые рабочие места. Депутат добавил, что резиденты особых экономических зон, расположенных не далее 100 км от моногородов, смогут получить кредит до 200 млн рублей под 10% годовых на пять лет.

Финансирование можно направить на развитие обрабатывающих производств, туризма, логистики, научно-исследовательских проектов, здравоохранения, спорта, производства воды и других напитков, а также направлений, определенных в приоритетных для регионов отраслях. Особое внимание уделено тому, чтобы помощь была адресной и учитывала специфику каждой территории. Меры поддержки направлены на развитие местного предпринимательства, — добавил Говырин.

Он отметил, что региональные власти подтверждают эффективность принятых мер. По словам депутата, в моногородах, где наблюдается активное развитие малого бизнеса, жители чаще предпочитают оставаться жить и работать на месте. Говырин заключил, что в этих городах появляются новые сервисы, локальные производства и предприятия, способствующие формированию современной экономики региона.

Ранее гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что льготное финансирование через платформу МСП.РФ превысило 100 млрд рублей. По его словам, с момента ее запуска в 2022 году российский бизнес получил 101,3 млрд рублей государственной поддержки.

