Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году

С 1 января 2026 года банки лишились права полагаться на доход, указанный клиентом в анкете, при выдаче автокредитов и обязаны использовать только официальное подтверждение, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отраслевых экспертов. Это изменение, отменяющее внутренние модели оценки платежеспособности, может исключить из числа потенциальных заемщиков до 40% покупателей.

Подтвердить заработок можно будет через цифровой профиль на «Госуслугах» или справку по форме 2-НДФЛ. Как отмечается в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), именно отмена банковских скоринговых моделей для расчета среднемесячного дохода станет главной причиной такого значительного снижения доступности кредитов.

Ранее банк ВТБ сообщил о снижении ключевой ставки для клиентов до 16% годовых, при этом максимальное уменьшение в финансовой группе достигнет трех процентных пунктов. Также о корректировках условий объявил Сбербанк.

Кроме того, эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что задержки при возврате кредита способны ухудшить кредитную историю заемщика. По его словам, чтобы минимизировать негативные последствия, важно заранее предупреждать банк о возможных сложностях со своевременным внесением платежа.