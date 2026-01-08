Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 19:56

Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году

Банки начали просить доказать доходы перед выдачей автокредита

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

С 1 января 2026 года банки лишились права полагаться на доход, указанный клиентом в анкете, при выдаче автокредитов и обязаны использовать только официальное подтверждение, сообщает «Российская газета» со ссылкой на отраслевых экспертов. Это изменение, отменяющее внутренние модели оценки платежеспособности, может исключить из числа потенциальных заемщиков до 40% покупателей.

Подтвердить заработок можно будет через цифровой профиль на «Госуслугах» или справку по форме 2-НДФЛ. Как отмечается в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), именно отмена банковских скоринговых моделей для расчета среднемесячного дохода станет главной причиной такого значительного снижения доступности кредитов.

Ранее банк ВТБ сообщил о снижении ключевой ставки для клиентов до 16% годовых, при этом максимальное уменьшение в финансовой группе достигнет трех процентных пунктов. Также о корректировках условий объявил Сбербанк.

Кроме того, эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что задержки при возврате кредита способны ухудшить кредитную историю заемщика. По его словам, чтобы минимизировать негативные последствия, важно заранее предупреждать банк о возможных сложностях со своевременным внесением платежа.

автомобили
машины
банки
кредиты
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики раскрыли, как скоро Москву завалит снегом
«Чебурашка-2», резкое похудение, дочь: как сейчас живет актриса Софья Зайка
Волосатая гусеница испортила россиянке отдых своим укусом
В Чернобыльской зоне засняли единственную по-настоящему дикую лошадь
Житель Крыма решил запустить салют в Новый год и попал на деньги
Москву накрыл мощный снегопад
«Мы не хотим»: США решили вытеснить Россию и Иран из Венесуэлы
США допустили сохранение присутствия Китая в Венесуэле
«С болью говорю»: Лукашенко набросился на США после захвата Мадуро
«Эпицентр конфликта»: на Западе исключили окончание СВО
Жуткое ДТП под Волгоградом привело к массовой гибели людей
Паника вокруг детских смесей Nestlé расползается по СНГ
«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич
Мошенники отобрали у доверчивого россиянина миллионы рублей
Американские сенаторы хотят запретить Трампу войну с Венесуэлой
Москвичи отправили сотни писем бойцам СВО перед Новым годом
США захватили танкер РФ, разнос Пугачевой, январская оттепель: что дальше
Правила получения автокредита сильно изменились в 2026 году
SHOT: Владимиру Кузьмину стало плохо после концерта
FIS допустила троих российских спортсменов к соревнованиям
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.