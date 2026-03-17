17 марта 2026 в 21:10

Бывший партнер актера Деревянко сел за решетку на шесть лет

Суд в Москве приговорил к шести годам лишения свободы бывшего бизнес-партнера актера Павла Деревянко Григория Мулузяна за мошенничество под предлогом инвестирования в криптовалюту, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Его признали виновным по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным ведомства, с декабря 2021 по январь 2023 года Мулузян с соучастниками убеждал граждан вкладывать деньги в несуществующий бизнес по торговле криптовалютой. Он выдавал себя за эксперта, обещал высокий доход и для убедительности сначала выплачивал проценты, однако затем прекращал выплаты и присваивал средства. Встречи с «инвесторами» проходили в офисе в «Москва-Сити».

Ранее в Красноярском крае директора компании и индивидуального предпринимателя обвинили в мошенничестве на 300 млн рублей. Вместо заявленного пчеловодства они организовали на арендованной земле майнинговую ферму, незаконно подключив технику к подстанции ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». С сентября 2024-го по май 2025 года было похищено свыше 40 млн киловатт электроэнергии.

Павел Деревянко
актеры
мошенничество
приговоры
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

