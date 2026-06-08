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08 июня 2026 в 13:05

Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом

АТОР заявила о росте спроса на туры в Анапу почти вдвое за неделю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спрос на туры в Анапу на прошлой неделе вырос почти вдвое, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. В АТОР отметили, что резкого подорожания поездок в Анапу и Сочи пока не наблюдается. Цены постепенно повышаются на фоне новостей об открытии пляжей. Однако отельеры действуют очень аккуратно, чтобы не отпугнуть туристов.

Спрос на Анапу, по нашим данным, резко вырос — почти вдвое неделя к неделе. Если в среднем рост продаж Анапы ранее у туроператоров составлял 30-40%, то на прошедшей неделе он увеличился до 80% по сравнению с прошлым годом, — сообщил Ромашкин.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что решение о допуске туристов на все пляжи Анапы может быть принято 15 июня. Он назвал важным фактором роста турпотока открытие аэропортов Краснодара и Геленджика.

До этого сообщалось, что стоимость проживания в российских отелях этим летом выросла на 5–6% по сравнению с прошлым годом. Этот рост вдвое ниже показателя предыдущего года. Общий спрос на гостиницы сократился на 5%. Глубина бронирования осталась на уровне прошлого года — примерно 90 дней.

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