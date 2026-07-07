Юный россиянин поговорил с мошенниками и попал в реанимацию Юноша из Сочи исполнил указания мошенников и оказался в больнице

В Сочи жертвой телефонных аферистов стал 19-летний местный житель, который в итоге попал в реанимацию, сообщает управление МВД по региону в МАКСе. Общение молодого человека со злоумышленниками растянулось на 10 дней. В ходе бесед они обвинили его в финансовой поддержке террористической организации, пригрозив возбуждением уголовного дела.

Чтобы избежать такой перспективы, россиянин связался с мошенниками по видеосвязи и, следуя их инструкциям, снял в аренду квартиру, где имитировал проведение обыска. В процессе этого фальшивого следственного действия аферисты обратили внимание на находившийся там сейф.

Злоумышленникам удалось убедить парня оставить ключи от ячейки в оговоренном тайнике и временно покинуть жилье. Пока хозяина не было на месте, в помещение проник 18-летний уроженец Нижневартовска, имевший при себе угловую шлифовальную машину. С помощью инструмента он вскрыл металлическую ячейку, однако внутри не обнаружил ничего ценного, после чего устроил в квартире настоящий погром.

Когда молодой сочинец возвратился домой и застал беспорядок, ему по телефону объявили, что теперь он считается главным подозреваемым, и для снятия обвинений необходимо инсценировать нападение на себя. Поверив этому требованию, юноша нанес себе телесные повреждения. Его экстренно госпитализировали в палату интенсивной терапии.

Ранее жительница Саратовской области отдала телефонным мошенникам почти 15 млн рублей. Злоумышленники позвонили жертве от лица сотрудников ФСБ. Они сообщили россиянке, что она якобы подозревается в финансировании противоправной деятельности. Женщина после этого отправила все сбережения на «безопасный» счет.