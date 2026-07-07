В IBU не оценили решение МОК по российским спортсменам

В IBU не оценили решение МОК по российским спортсменам IBU не намерен допускать российских спортсменов до турниров после решения МОК

Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует отменять решение об отстранении российских и белорусских спортсменов после обновленной рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил глава организации Олле Далин в интервью ТАСС. Он отметил, что решения о допуске принимаются каждой федерацией отдельно.

Как вновь подчеркнул МОК, решения о допуске к участию принимаются каждой международной федерацией самостоятельно. Позиция IBU остается неизменной, а решение конгресса IBU от 2022 года продолжает действовать. Исполком IBU сформировал мониторинговую группу, которая продолжит регулярно оценивать ситуацию и представлять отчеты исполкому, — отметил Далин.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований под эгидой IBU с весны 2022 года. Сейчас в Спортивном арбитражном суде (CAS) ведется делопроизводство по иску Союза биатлонистов России (СБР) об отмене ограничительных мер.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала отмену санкций против российских спортсменов результатом большой работы Олимпийского комитета РФ. Она выразила надежду, что международные федерации начнут допускать все больше россиян на турниры с национальной символикой.