11 декабря 2025 в 18:22

IBU отказался менять позицию по российским биатлонистам

IBU отказался пускать россиян на соревнования после иска от спортивного суда

Фото: Luciano Solero/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил получение уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу иска от российских спортсменов, сообщает сайт организации. В IBU подчеркнули, что союз сохраняет твердую позицию и полностью поддерживает принятое конгрессом решение об отстранении российских атлетов от соревнований.

Юридическая команда IBU в настоящее время изучает документы. Дальнейшие заявления будут сделаны в установленном порядке, — добавили в союзе.

Организация заняла более жесткую позицию в отношении россиян, чем некоторые другие международные федерации: в союзе заявили, что их правила не позволяют российским спортсменам выступать даже в нейтральном статусе. Тем не менее IBU выразил уверенность в своей правоте и готовность в полной мере сотрудничать с CAS, хотя ранее в декабре суд уже признал неправомерным аналогичное решение Международной федерации лыжного спорта.

Ранее российская олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий была включена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Спортсменке инкриминируют так называемое «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку специальной военной операции.

