IBU отказался менять позицию по российским биатлонистам IBU отказался пускать россиян на соревнования после иска от спортивного суда

Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил получение уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу иска от российских спортсменов, сообщает сайт организации. В IBU подчеркнули, что союз сохраняет твердую позицию и полностью поддерживает принятое конгрессом решение об отстранении российских атлетов от соревнований.

Юридическая команда IBU в настоящее время изучает документы. Дальнейшие заявления будут сделаны в установленном порядке, — добавили в союзе.

Организация заняла более жесткую позицию в отношении россиян, чем некоторые другие международные федерации: в союзе заявили, что их правила не позволяют российским спортсменам выступать даже в нейтральном статусе. Тем не менее IBU выразил уверенность в своей правоте и готовность в полной мере сотрудничать с CAS, хотя ранее в декабре суд уже признал неправомерным аналогичное решение Международной федерации лыжного спорта.

Ранее российская олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий была включена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Спортсменке инкриминируют так называемое «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку специальной военной операции.