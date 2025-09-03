Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 15:19

Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона

Тихонов: бывший глава IBU Бессеберг опозорил и Норвегию, и мировой биатлон

Александр Тихонов Александр Тихонов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с «ВсеПроСпорт» назвал бывшего руководителя Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга главным позорником мирового биатлона. Он отметил, что не удивился тому, что произошло с экс-главой организации.

Я нисколько не сомневался, что так и случится с Бессебергом. Он столько натворил и столько безобразия устроил. Я давно говорил, что он опозорил и Норвегию, и мировой биатлон в целом. Когда у Андерса спросили на суде, в чем он обвиняет Тихонова, он ответил, что Тихонов создавал много проблем. У меня есть этот протокол. Меня даже норвежцы поддержали в той ситуации, — сказал Тихонов.

В апреле бывшего главу IBU приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы. Бессеберга, который инициировал создание организации и возглавлял ее более 25 лет, признали виновным в коррупции. Также его обязали выплатить 1,4 млн норвежских крон (около €121 тысячи).

67-страничный приговор зачитывали течение нескольких часов. Бессеберга признали виновным по всем пунктам обвинения. Среди них поход к секс-работницам, а также поездки на охоту в Россию, Австрию и Чехию. Осужденный сразу же обжаловал приговор.

