Не чизкейк и не творожник, а лучше! Нежнейший пирог «Тающий миг»

«Тающий миг» — настоящее творожное чудо, которое просто обязано появиться на вашем столе! Пирог получается не просто вкусным, а невероятно нежным: рассыпчатое песочное тесто и кремовая ароматная начинка покорят даже тех, кто обычно равнодушен к выпечке.

Возьмите 250 г хлебопекарной муки и смешайте ее с 1 ч. л. разрыхлителя. Добавьте к ним 150 г ледяного сливочного масла (заранее натрите его на терке или нарежьте кубиками). Перетрите муку с маслом руками, пока не получится мелкая крошка. Всыпьте 100 г сахара, вбейте 1 яйцо и быстро замесите мягкое эластичное тесто. Заверните тесто в пищевую пленку. Советуем положить тесто в холодильник на 20 минут, так оно будет лучше раскатываться.

Пока тесто охлаждается, займемся начинкой. Смешайте 300 г творога (жирностью 5–9%), 3 ст. л. сметаны, 80–100 г сахара, 1 яйцо и 1 ч. л. ванильного сахара. Как следует все размешайте.

Духовку рекомендуем разогреть до 180 градусов. Выньте тесто из холодильника, раскатайте его и выложите в форму для выпечки. Сформируйте аккуратные бортики по краям. Вылейте творожную начинку, подровняйте ее лопаткой. Отправьте заготовку запекаться. Выпекать советуем примерно полчаса. Ориентируйтесь на начинку: нужно, чтобы она хорошо загустела, а по краям должна образоваться золотистая корочка.

Достаньте готовый пирог и дайте ему полностью остыть. Перед подачей украсьте лакомство, присыпав его 1-2 ч. л. сахарной пудры и по желанию миндальными лепестками или кокосовой стружкой.

Совет: чтобы творожная начинка получилась более воздушной и не оседала, в конце выпечки выключите духовку и дайте пирогу остыть внутри с приоткрытой дверцей.

