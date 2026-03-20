Названо имя кандидата на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что является одним из кандидатов на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта. По его словам, которые приводит РИА Новости, выбирать руководителя будут президенты федераций лыжных видов спорта.

Я имею отношение к лыжам, потому что являюсь вице-президентом федерации фристайла. У нас несколько кандидатов, в том числе я. Что решат президенты федераций, будет видно. Они все у нас люди заслуженные и авторитетные, это их мнение, — сказал Свищев.

18 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила об объединении российских федераций лыжных видов спорта. Она также отметила, что не будет руководителем новой организации, но при этом останется в лыжных гонках.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил NEWS.ru, что не будет бороться за право стать руководителем новой федерации. По его мнению, Вяльбе может остаться в лыжных гонках в качестве «вице-президента по укрыванию пледами».