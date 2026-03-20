Врачи Москвы спасли мужчину, пересадив ему печень

В Москве врачи спасли мужчину с критическим поражением печени, пишет «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развитию Анастасию Ракову. По ее словам, трансплантация — сложная операция, требующая инновационного оборудования и привлечения мультидисциплинарной команды медиков.

Пациент пришел в поликлинику с тревожным симптомом — пожелтением белков глаз. Мужчину госпитализировали в ГКБ имени В.М. Буянова, где ему оперативно выполнили комплексную диагностику. Выяснив все обстоятельства, его перевели в Боткинскую больницу. Там мужчине в кратчайшие сроки провели необходимую трансплантацию, — отметила Ракова.

Операция по пересадке печени длилась более шести часов и прошла без осложнений. После выписки пациент остался под наблюдением врачей — сейчас он проходит медикаментозную терапию. От первого обращения в поликлинику до выписки после трансплантации прошло около трех месяцев, заключила заммэра.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из щеки четырехлетнего мальчика вилку. Ребенок торопился за стол и упал на вилку в своей руке.