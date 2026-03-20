20 марта 2026 в 12:37

Врачи Москвы спасли мужчину, пересадив ему печень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве врачи спасли мужчину с критическим поражением печени, пишет «Москва 24» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развитию Анастасию Ракову. По ее словам, трансплантация — сложная операция, требующая инновационного оборудования и привлечения мультидисциплинарной команды медиков.

Пациент пришел в поликлинику с тревожным симптомом — пожелтением белков глаз. Мужчину госпитализировали в ГКБ имени В.М. Буянова, где ему оперативно выполнили комплексную диагностику. Выяснив все обстоятельства, его перевели в Боткинскую больницу. Там мужчине в кратчайшие сроки провели необходимую трансплантацию, — отметила Ракова.

Операция по пересадке печени длилась более шести часов и прошла без осложнений. После выписки пациент остался под наблюдением врачей — сейчас он проходит медикаментозную терапию. От первого обращения в поликлинику до выписки после трансплантации прошло около трех месяцев, заключила заммэра.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из щеки четырехлетнего мальчика вилку. Ребенок торопился за стол и упал на вилку в своей руке.

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
