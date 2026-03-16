16 марта 2026 в 18:56

Врачи спасли мальчика с вилкой в щеке

Минздрав: в Подмосковье спасли мальчика с вилкой в щеке

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля извлекли из щеки четырехлетнего мальчика вилку, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области. Ребенок торопился за стол и упал на вилку в своей руке.

Челюстно-лицевые хирурги тщательно обработали травмированный участок, аккуратно извлекли вилку и ушили травмированные ткани. Операция прошла успешно и без осложнений. Со временем швы заживут, и от травмы не останется никакого следа, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка проглотила 30 магнитов из конструктора. Ребенок был госпитализирован с сильной рвотой. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства провели лапароскопическую операцию и извлекли магниты из тонкого кишечника девочки. Сейчас ребенок выписан домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, в столичной клинике РДКБ Минздрава России хирурги извлекли инородное тело из дыхательных путей 11-летнего мальчика, доставленного в экстренном порядке из Калининградской области. Врачи применили оптические щипцы для проведения малотравматичного вмешательства, благодаря чему удалось минимизировать кровотечение, которое впоследствии остановилось самостоятельно.

