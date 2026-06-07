Физик раскрыл правду о цвете шаровых молний Ученый Бычков: шаровая молния может достигать 100 метров и иметь пять цветов

Шаровые молнии бывают размером от 20 сантиметров до 100 метров и имеют пять основных цветов — желтый, оранжевый, красный, белый и голубой, сообщил председатель Российского комитета по шаровым молниям, академик РАЕН Владимир Бычков. По его словам, которые приводит РИА Новости, некоторые очевидцы видят зеленую молнию, но на самом деле это оптическая иллюзия.

Шаровая молния имеет широкий разброс размеров: средний – порядка 20 сантиметров, но наблюдались и 100-метровые объекты. Основные цвета – желтый, оранжевый, красный, белый и голубой <...>. Если [молния ударила] в органику – будет оранжевый цвет, если в металл – белый, — сообщил академик.

Время жизни шаровой молнии около 20 секунд. Исчезает она либо с потоком воздуха, либо взрывается или постепенно гаснет.

Ранее в условиях сильной грозы в Подмосковье могла возникнуть шаровая молния, заявила доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы имени Обухова РАН Ирина Репина. По ее словам, наиболее вероятное объяснение появления шаровой молнии — плазменный всплеск.