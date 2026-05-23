Бывший полузащитник сборной России Глушаков перенес операцию

23 мая 2026 в 19:36

Денис Глушаков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной России Денис Глушаков успешно перенес операцию на тазобедренном суставе. О плановом хирургическом вмешательстве 39-летний именитый спортсмен рассказал поклонникам в своем Telegram-канале.

В ходе медицинской процедуры квалифицированные врачи полностью устранили артрозные изменения. Экс-чемпион страны отдельно отметил, что операция прошла удачно, и пообещал преданным фанатам скоро вернуться на спортивные площадки.

Титулованный футболист официально завершил профессиональную карьеру в октябре 2024 года, а его последней командой в РПЛ стали подмосковные «Химки». В настоящее время ветеран продолжает выступать за медийный клуб «СКА-Ростов», а также активно рассматривает варианты для начала тренерской деятельности.

Ранее экс-футболист сборной России, «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» упустил золото РПЛ в матче против московского «Динамо». По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

