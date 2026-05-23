ВСУ ударили по центру Луганска после атаки на колледж в Старобельске

Пасечник: беспилотник ВСУ ударил по центру Луганска после атаки на Старобельск

Украинский беспилотник ударил по центру Луганска после атаки на Старобельск, написал глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. По его словам, два человека получили ранения, им потребовалась помощь медиков.

Продолжают бить по мирным городам. Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска. Место, где собирается молодежь, гуляют родители с маленькими детьми. Рядом находится популярная кофейня. БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина. Легкие ранения получили два человека, они оперативно госпитализированы, — написал Пасечник.

Ранее пятеро мужчин и одна женщина получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на поселок Борисовка. Один мужчина получил ранение подмышечной области, двое других — осколочные ранения различных частей тела. У бойца «Орлана» и еще одной женщины предварительно диагностированы акубаротравмы.

До этого сообщалось, что раненный при атаке на колледж в Старобельске студент пытался спасти свою девушку, оказавшуюся под завалами. По словам юноши, он обеспечивал ей доступ воздуха.