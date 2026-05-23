Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных

В Одессе местные жители силой освободили принудительно мобилизованных горожан, которых сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) затолкали в микроавтобус, сообщило издание «Страна.ua». На обнародованных кадрах видно, как группа мужчин вылезает через разбитое окно микроавтобуса и бросается врассыпную.

Ранее врач на Украине продал призывнику чужой почечный камень, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации. Мужчина должен был предъявить его во время диагностики и на основании этого подтвердить необходимый диагноз. В ходе расследования правоохранители установили личность уролога, который оформил поддельные документы и выдал камень постороннего человека.

До этого житель Тернополя, оставшийся недовольным качеством ремонта своего автомобиля, сдал сотрудников автосервиса представителям ТЦК. Украинские военкомы отреагировали на поступивший вызов и прибыли по указанному адресу. Они проникли на закрытую охраняемую территорию мастерской и мобилизовали нескольких работавших там специалистов.