Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 19:36

В США оценили ядерные учения России и Белоруссии с запуском «Цирконов»

MWM: ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для западного блока на фоне эскалации напряженности в отношениях с Москвой, пишет американское издание Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что в ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала. Особое внимание эксперты уделили гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон».

Влияние ядерного потенциала России на сдерживание военных действий Запада, о котором неоднократно упоминали официальные лица из государств — членов НАТО, укрепило консенсус о жизненной важности этих сил в стране, — говорится в публикации.

Как отметило издание, поступление на вооружение все большего числа этих ракет, в том числе на атомных подводных лодках проекта «Ясень» с практически безграничной дальностью, будет иметь очень серьезные последствия для способности ВС России наносить удары тактическим ядерным оружием.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готовится к войне «на всякий случай» и «по полной программе». При этом глава государства подчеркнул, что Минск ни с кем не собирается конфликтовать, если на него никто не будет нападать, и готов жить тихо и спокойно.

Мир
Россия
Белоруссия
учения
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, кто готов поехать на место удара ВСУ в ЛНР
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Страшная месть за Старобельск уже скоро? Зеленский ждет удар «Орешника»
«Нет козырей»: в США перечислили признаки шаткого положения Украины
Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту
Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США
Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке
Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов
Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе
Чехия «оскалилась» на РФ, цинизм Зеленского, НЛО в США: что будет дальше
Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном
Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных
Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.