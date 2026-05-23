В США оценили ядерные учения России и Белоруссии с запуском «Цирконов»

MWM: ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада

Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для западного блока на фоне эскалации напряженности в отношениях с Москвой, пишет американское издание Military Watch Magazine. В публикации отмечается, что в ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала. Особое внимание эксперты уделили гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон».

Влияние ядерного потенциала России на сдерживание военных действий Запада, о котором неоднократно упоминали официальные лица из государств — членов НАТО, укрепило консенсус о жизненной важности этих сил в стране, — говорится в публикации.

Как отметило издание, поступление на вооружение все большего числа этих ракет, в том числе на атомных подводных лодках проекта «Ясень» с практически безграничной дальностью, будет иметь очень серьезные последствия для способности ВС России наносить удары тактическим ядерным оружием.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готовится к войне «на всякий случай» и «по полной программе». При этом глава государства подчеркнул, что Минск ни с кем не собирается конфликтовать, если на него никто не будет нападать, и готов жить тихо и спокойно.