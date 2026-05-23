Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе

Дочерей мужчины, который избил одну из них в лифте в Балашихе, изъяли правоохранительные органы, сообщило РЕН ТВ. Отмечается, что семья считалась благополучной.

Девочки в сопровождении сотрудников правоохранительных органов вышли из подъезда многоэтажки, а затем сели в автомобиль. Других подробностей не приводилось.

Ранее Следственный комитет Подмосковья сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания ребенка в Подмосковье. По версии следствия, отец девочки нанес ей удары по голове.

До этого стало известно об избиении ребенка в лифте многоэтажки. Конфликт начался на улице, где отец пытался завести двух дочерей домой, однако девочки сопротивлялись. В лифте одна из них попросила помощи у соседа и заявила, что мужчина ей не отец. В ответ разъяренный мужчина ударил ребенка несколько раз.

Также представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила, что полиция начала проверку после появления в Сети видео, на котором житель Балашихи нецензурно выражается и истязает ребенка. По ее словам, личность мужчины установлена, с ним работают полицейские.