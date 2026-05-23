Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном CBS: Трамп подтвердил готовность проекта сделки с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News, что проект соглашения с Ираном уже готов, однако не стал уточнять, одобрил ли он документ. Подробности беседы с главой государства раскрыла журналистка Нэнси Кордес.

Я только что разговаривала с президентом Трампом, который сказал, что «есть проект» соглашения с Ираном, который он уже прочитал. Он не уточнил, одобрил ли он этот проект соглашения, — сообщила корреспондент.

Ранее стало известно, что Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном после встречи с американскими переговорщиками в субботу, 23 мая. Президент добавил, что шансы на заключение выгодной сделки или на то, что США «разнесут их в пух и прах», составляют 50 на 50.

Также Трамп опубликовал карту Ближнего Востока, где Иран окрашен в цвета американского флага. В то же время администрация президента США практически полностью отстранила Израиль от участия в мирных переговорах с Ираном. По словам источников, израильтяне вынуждены собирать информацию о контактах между Вашингтоном и Тегераном через региональных лидеров и собственную разведку.