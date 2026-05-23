23 мая 2026 в 17:12

В США узнали об охлаждении в отношениях Вашингтона и Тель-Авива

NYT: США отстранились от Израиля при принятии решений по Ирану

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после начала войны против Ирана рассчитывал на тесную координацию с США, однако вскоре оказался фактически отстранен от переговоров Вашингтона с Тегераном, сообщает газета The New York Times. По информации источника, израильским властям приходится получать сведения о переговорах через разведывательные каналы, а также через дипломатов и лидеров стран региона.

В публикации говорится, что перед самым ударом по Ирану 28 февраля Нетаньяху лично присутствовал вместе с президентом Дональдом Трампом в ситуационной комнате Белого дома и активно участвовал в обсуждении планов. Тогда израильский премьер, как утверждают источники, заявлял, что совместные действия двух стран могут привести к падению Исламской Республики. Однако спустя несколько недель ситуация резко изменилась: администрация Трампа практически перестала делиться с союзником информацией о своих контактах с Тегераном.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.

