23 мая 2026 в 17:45

Появились обнадеживающие подробности переговоров США и Ирана

Рубио заявил о прогрессе на переговорах между США и Ираном

Переговоры между США и Ираном достигли заметного прогресса, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на брифинге с индийскими журналистами. По его словам, которые приводит India Today, в ближайшие дни следует ждать новостей по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

У меня нет для вас новостей прямо сейчас, но, возможно, они появятся чуть позже сегодня. А может, и нет. Я надеюсь, что будут, но пока не уверен. <…> Достигнут определенный прогресс. Даже пока я с вами разговариваю, ведется работа. Есть вероятность, что позже сегодня, завтра или через пару дней нам будет что сказать, — отметил Рубио.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.

До этого сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

