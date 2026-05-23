Объекты «Нафтогаза» подверглись мощным ударам

Более суток наносятся удары по объектам «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на компанию. Они привели к «серьезным повреждениям оборудования».

Известно, что на объектах газовой инфраструктуры начался пожар. Общий масштаб последствий не уточнялся.

Ранее сообщалось, что на севере Украины в Черниговской области были повреждены объекты инфраструктуры компании «Нафтогаз». На предприятии зафиксировали разрушение критически важного оборудования.

До этого стало известно, что инфраструктура «Нафтогаза» получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Пресс-служба компании информировала в опубликованном сообщении о повреждениях сразу нескольких объектов.

Также в компании рассказали, что объекты «Нафтогаза» на Украине получили повреждения в Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По данным предприятия, в Харьковской области пострадало оборудование на газодобывающем объекте, а в Запорожской области был поврежден газопровод, из-за чего часть потребителей осталась без газоснабжения.