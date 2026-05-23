Боня назвала причину обращения к Путину

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила, что записала обращение к президенту России Владимиру Путину так как считала — глава государства не знает, что происходит в государстве. В интервью журналистке Надежде Стрелец на YouTube она отметила, что чиновники «боятся многое говорить» лидеру.

Мне казалось, что президент действительно не знает, что происходит, — отметила Боня.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что обращение блогера к Путину можно рассматривать как провокацию. Он отметил, что общественный резонанс вызвала не сама запись, а реакция на нее со стороны властей.

Виктория Боня, проживающая в Монако, записала видеообращение к главе государства, заявив, что выступает от имени части россиян, недовольных действиями властей, и подняла ряд, по ее мнению, острых вопросов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что обращение было рассмотрено в Кремле, а по затронутым темам уже ведется работа.

Позже депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что выход в совместный эфир журналиста Владимира Соловьева и Бони, представляющих разные части общества