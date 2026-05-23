Индонезийский вулкан выдал серию из семи извержений за сутки Центр вулканологии Индонезии сообщил о серии выбросов пепла на вулкане Семеру

По меньшей мере семь извержений вулкана Семеру зафиксированы за сутки в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии, сообщили в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской республики. Во время самого мощного извержения пепел поднялся на высоту до одной тысячи метров над кратером.

Выбросы плотного белого и серого пепла распространялись в северном, северо-восточном и северо-западном направлениях. В ходе остальных шести извержений вулканические облака достигали высоты от 4 до 4,7 километра над уровнем моря. В связи с угрозой выброса раскаленных камней специалисты центра призвали местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе, чем на пять километров.

Ранее в индонезийской провинции Северное Малуку произошло извержение вулкана Дуконо. Пепел достиг высоты 11 087 метров над уровнем моря. Отмечается, что выбросы разных цветов распространились в северном направлении. Власти страны запретили жителям приближаться к кратеру вулкана и порекомендовали использовать маски для защиты органов дыхания.