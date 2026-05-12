Мантуров сообщил о рекордном росте товарооборота России и Индонезии

Взаимный товарооборот России и Индонезии за последние пять лет вырос более чем в два раза, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Российско-индонезийской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Он добавил, что только за прошедший год он достиг $5 млрд (375 млрд рублей), передает ТАСС.

Ранее стало известно, что импорт Турции из России сократился на $3,5 млрд (280 млрд рублей) в январе — апреле 2026 года. В процентном выражении снижение составило 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время Турция нарастила закупки из Китая: согласно статистике, рост составил $1,8 млрд (144 млрд рублей).

До этого сообщалось, что товарооборот России и Азербайджана в 2025 году достиг $4,9 млрд (370 млрд рублей). Азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев заявил, что за первые три месяца 2026 года объем торговли составил около $750 млн (57 млрд рублей).