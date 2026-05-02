02 мая 2026 в 14:23

Турция прикрыла «форточку» для российских товаров

Турция сократила импорт из России на $3,5 млрд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Импорт Турции из России сократился на $3,5 млрд (280 млрд рублей) в январе — апреле 2026 года, заявил министр торговли страны Омер Болат. В процентном выражении снижение составило 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Konhaber.

Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация, — сказал глава ведомства.

Снижение также отмечено по поставкам из ОАЭ, Боливии, Италии и Франции. Однако Россия стала лидером по абсолютному сокращению импорта.

В то же время Турция нарастила закупки из Китая — рост составил $1,8 млрд (144 млрд рублей). Увеличение импорта также зафиксировано из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

Ранее азербайджанский вице-премьер Шахин Мустафаев заявил, что товарооборот с Россией в 2025 году достиг $4,9 млрд (392 млрд рублей). Он отметил, что за первые три месяца текущего года показатель составил примерно $750 млн (60 млрд рублей). По словам Мустафаева, в общем товарообороте значительную часть занимает торговля сельхозпродукцией.

