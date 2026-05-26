Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:18

Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО

Глава РСПП предложил учредить АНО вместо аппарата уполномоченного в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает создать автономную некоммерческую организацию вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России, заявил глава РСПП Александр Шохин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, изменения в Закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей уже подготовлены.

То есть [создать] институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя, — отметил Шохин.

Он объяснил, что в рамках предложенных изменений функции аппарата бизнес-омбудсмена следует передать в обслуживающие его структуры. При этом сам уполномоченный должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет некоммерческой организации, резюмировал президент РСПП.

Ранее сообщалось, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России, сохранив свой нынешний пост. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Шохин будет совмещать обе должности.

Общество
Александр Шохин
Владимир Путин
РСПП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В делегацию РФ на визит Путина в Казахстан вошли более 30 человек
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.