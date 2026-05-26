Путину предложили заменить бизнес-омбудсмена в России новой АНО

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает создать автономную некоммерческую организацию вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России, заявил глава РСПП Александр Шохин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, изменения в Закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей уже подготовлены.

То есть [создать] институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя, — отметил Шохин.

Он объяснил, что в рамках предложенных изменений функции аппарата бизнес-омбудсмена следует передать в обслуживающие его структуры. При этом сам уполномоченный должен возглавлять на постоянной основе наблюдательный совет некоммерческой организации, резюмировал президент РСПП.

Ранее сообщалось, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России, сохранив свой нынешний пост. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Шохин будет совмещать обе должности.