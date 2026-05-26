Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:45

Возвращение из армии, слова о возлюбленной, съемки: как живет Глеб Калюжный

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Глеб Калюжный 26 мая демобилизовался. Как прошла его служба в армии, чем он планирует заниматься?

Чем известен Калюжный

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве. Он сменил около 10 школ и учился в учреждении для трудных подростков. В юности увлекся музыкой, в 15 лет впервые снялся в кино — в мелодраме «14+».

На настоящий момент в фильмографии Калюжного более 50 работ, включая ленты «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «За полчаса до весны», «Солдаут», «Черная весна», «Новенькие», «Наследство», «Красный шелк» и другие.

Где и как служил Калюжный

Глеб Калюжный служил в Семеновском полку. По словам актера, там он находился в обычных условиях, где никто не давал ему поблажек.

«Зависть и разговоры за спиной — это в моей жизни и до было. Я из такой профессии, где этого предостаточно. Да и в жизни простых людей этого хватает. Конечно, были люди, которые завидовали, не принимали, болтали за спиной всякое. Но все эти слухи быстро развеялись — тут же все на виду. Я служил как все, никаких поблажек не было. Я знаю про себя, что я прошел через все это достойно, и офицеры, и мои командиры довольны моей службой», — рассказал он.

Во время службы Калюжный брал увольнительные и посещал премьеры фильмов «Малыш» и «Первый на Олимпе» с его участием.

По данным Telegram-канала SHOT, артист демобилизовался в звании младшего сержанта.

Глеб Калюжный Глеб Калюжный Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Какие планы у Калюжного после армии

Глеб Калюжный планирует приступить к съемкам собственной полнометражной картины, производством которой займется его продюсерская компания «ГКС‑медиа».

В 2026 году с актером на экраны вышли картины «Малыш» и «Несвятая Валентина». В июле ожидается премьера фильма «Дед Фомич».

В апреле Калюжного внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На Украине его обвиняют в публичной поддержке России, ссылаясь в качестве причины на его участие в съемках картины «Малыш» о событиях СВО.

Мама актера Наталья Калюжная, которая лично встречала сына из армии, призналась, что последний год их семье дался тяжело, сообщает Telegram-канал Super.

«Из-за проблем с финансами ей даже пришлось продюсировать фильм, в котором снялся Глеб. Новоселье у семьи выдалось тоже так себе — въехали в пустые стены», — говорится в сообщении канала.

Что известно о личной жизни Калюжного

Глеб Калюжный в разговоре с журналистами после демобилизации рассказал, что изменил свое отношение к потенциальной возлюбленной, однако не стал раскрывать, ждала ли его на гражданке девушка.

«Да, [поменялись требования], но не после службы. Это просто происходит своевременно, когда нужно. С чего вы взяли, что мне нужна легкость и красота? Что нужно? Не скажу», — заявил он.

Читайте также:

Три свадьбы с Устюговым, венчание, смерть деда: как живет Аглая Шиловская

Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков

Тайна о сыне, слухи о болезни, передачи об СВО: как живет Андрей Малахов

Культура
Глеб Калюжный
артисты
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
В ЕС приступили к разработке 21-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.