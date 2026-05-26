Возвращение из армии, слова о возлюбленной, съемки: как живет Глеб Калюжный

Актер Глеб Калюжный 26 мая демобилизовался. Как прошла его служба в армии, чем он планирует заниматься?

Чем известен Калюжный

Глеб Калюжный родился 14 августа 1998 года в Москве. Он сменил около 10 школ и учился в учреждении для трудных подростков. В юности увлекся музыкой, в 15 лет впервые снялся в кино — в мелодраме «14+».

На настоящий момент в фильмографии Калюжного более 50 работ, включая ленты «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы», «За полчаса до весны», «Солдаут», «Черная весна», «Новенькие», «Наследство», «Красный шелк» и другие.

Где и как служил Калюжный

Глеб Калюжный служил в Семеновском полку. По словам актера, там он находился в обычных условиях, где никто не давал ему поблажек.

«Зависть и разговоры за спиной — это в моей жизни и до было. Я из такой профессии, где этого предостаточно. Да и в жизни простых людей этого хватает. Конечно, были люди, которые завидовали, не принимали, болтали за спиной всякое. Но все эти слухи быстро развеялись — тут же все на виду. Я служил как все, никаких поблажек не было. Я знаю про себя, что я прошел через все это достойно, и офицеры, и мои командиры довольны моей службой», — рассказал он.

Во время службы Калюжный брал увольнительные и посещал премьеры фильмов «Малыш» и «Первый на Олимпе» с его участием.

По данным Telegram-канала SHOT, артист демобилизовался в звании младшего сержанта.

Глеб Калюжный Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Какие планы у Калюжного после армии

Глеб Калюжный планирует приступить к съемкам собственной полнометражной картины, производством которой займется его продюсерская компания «ГКС‑медиа».

В 2026 году с актером на экраны вышли картины «Малыш» и «Несвятая Валентина». В июле ожидается премьера фильма «Дед Фомич».

В апреле Калюжного внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На Украине его обвиняют в публичной поддержке России, ссылаясь в качестве причины на его участие в съемках картины «Малыш» о событиях СВО.

Мама актера Наталья Калюжная, которая лично встречала сына из армии, призналась, что последний год их семье дался тяжело, сообщает Telegram-канал Super.

«Из-за проблем с финансами ей даже пришлось продюсировать фильм, в котором снялся Глеб. Новоселье у семьи выдалось тоже так себе — въехали в пустые стены», — говорится в сообщении канала.

Что известно о личной жизни Калюжного

Глеб Калюжный в разговоре с журналистами после демобилизации рассказал, что изменил свое отношение к потенциальной возлюбленной, однако не стал раскрывать, ждала ли его на гражданке девушка.

«Да, [поменялись требования], но не после службы. Это просто происходит своевременно, когда нужно. С чего вы взяли, что мне нужна легкость и красота? Что нужно? Не скажу», — заявил он.

