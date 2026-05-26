В России раскрыли ядерные планы НАТО

Страны НАТО укрепляют ядерный потенциал, что может грозить серьезными последствиями, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, соответствующие вооружения, выделяемые США под задачи совместных ядерных миссий, по сути, находятся в общем пуле для совместного применения против России как ядерными, так и формально неядерными странами блока, передает ТАСС.

Идет серьезное и многоуровневое укрепление совокупного общенатовского потенциала в ядерной сфере, что имеет далеко идущие стратегические последствия, — сказал Рябков.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что странам НАТО «надо показать оскал» России и отвечать решительными действиями на ее политику. Так он прокомментировал недавние инциденты на восточном фланге Альянса.

Между тем первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что страны НАТО могут перестать существовать в случае нападения на Россию. По его словам, США не станут заступаться за европейских партнеров в случае ответа РФ.