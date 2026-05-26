26 мая 2026 в 17:00

Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет

Сербская плескавица — это знаменитые большие сочные котлеты с насыщенным вкусом, которые давно полюбились далеко за пределами Балкан. Секрет блюда не в сложных ингредиентах, а в правильном сочетании мяса и специй. Главная особенность — невероятная сочность и легкая пикантность. Добиться этого помогает смесь нескольких видов мяса и добавление газированной минеральной воды, которая делает фарш воздушным и мягким.

Для приготовления вам понадобится: 400 г говядины, 350 г свинины, 100 г сала, 2 луковицы, 0,5 стакана газированной минеральной воды, соль, перец, красный перец или чили по вкусу, растительное масло для жарки.

Мясо и сало пропустите через мясорубку с крупной решеткой. Добавьте специи и минеральную воду, тщательно перемешайте. Накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на несколько часов (лучше на ночь). Затем добавьте мелко нарезанный лук, слегка отбейте массу и сформируйте крупные плоские котлеты. Жарьте на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила плескавицу. Удивило то, что котлеты получились очень сочными и нежными благодаря газировке. Лук добавил аромата, а смесь мяса и сала сделала вкус насыщенным. Даже без гарнира блюдо показалось очень сытным. Кстати, вместо свинины можно взять баранину — вкус станет пикантнее. Рецепт — настоящая находка для любителей мясных блюд!

