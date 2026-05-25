Смешиваю кабачки с курицей — и на сковородку: через 20 минут подаю на ужин сытные биточки

Сытные биточки из кабачков и куриной грудки — это сочные, нежные котлетки-оладьи, которые готовятся из простых продуктов. Кабачок делает их влажными и мягкими, а мелко нарезанная курица добавляет сытности. Подаются с ароматным сметанно-чесночным соусом с укропом.

Для приготовления понадобится: 1 кабачок (300 г), 300 г куриного филе, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Для соуса: 150 г сметаны, пучок укропа, 2 зубчика чеснока, соль.

Рецепт: кабачок натрите на крупной терке, отожмите сок. Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками (почти в фарш). В миске смешайте кабачок, курицу, яйцо, муку, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя биточки.

Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки (по 3–4 минуты). Для соуса смешайте сметану, мелко рубленный укроп, выдавленный чеснок и соль. Подавайте биточки горячими с соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить биточки из кабачков и посоветовала строго следовать рецепту. Благодаря минимальному количеству муки и яйцу они получаются легкими, но сытными.

