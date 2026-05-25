Клубничный пирог на кефире: пышный, влажный и очень вкусный — готовлю каждую неделю, пока сезон

Это гениально простой рецепт заливного пирога для тех, кто любит сочную ягодную выпечку. Никакой возни — просто смешал тесто, выложил клубнику, залил и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, влажный пирог с хрустящей золотистой корочкой и сочной, пунцовой клубничной начинкой. Тесто на кефире делает его воздушным, а ягоды придают яркий цвет и аромат. Идеален к чаю, кофе или как летний десерт.

Для приготовления вам понадобится: 300 г клубники, 2 яйца, 1 стакан кефира, 1 стакан сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка ванилина.

Яйца взбейте с сахаром до пышной пены. Влейте кефир, добавьте ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Клубнику нарежьте дольками. Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Выложите клубнику, слегка утопив. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот клубничный пирог. Удивило то, что клубника не утонула, а равномерно распределилась. Пирог получился очень сочным и ароматным, с хрустящей корочкой. Даже без крема он оказался нежным. Кстати, вместо кефира можно взять йогурт — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая летняя находка!

