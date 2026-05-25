Сам сделал халву в шоколаде по этому рецепту — и теперь магазинная кажется пластиком

Я всегда думал, что халва в шоколаде — это магия кондитеров. Оказалось, достаточно сковороды и блендера.

Ингредиенты

Семена подсолнечника — 200 г, кунжут — 50 г, мед — 3 ст. л., шоколад горький — 150 г, масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала жарю семечки и кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета и умопомрачительного аромата. Даю им остыть пару минут, потом в блендер — мелю в муку. Тем временем смешиваю эту крошку с медом, чтобы получилась плотная, вязкая масса. Распихиваю ее по силиконовым формочкам — и в морозилку на час.

Следом надо растопить шоколад с маслом на водяной бане. Достаю застывшие кусочки, макаю каждый в шоколад, кладу на пергамент — и в холодильник. Через 20 минут — готово: хрустящая глазурь и нежная халва внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я в восторге от того, как мед карамелизируется с семечками и кунжутом — в итоге халва получается не приторной, а благородно-сладкой, с легким ореховым оттенком. А шоколадная глазурь застывает идеально ровно, как зеркало.