Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 11:14

Сам сделал халву в шоколаде по этому рецепту — и теперь магазинная кажется пластиком

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Я всегда думал, что халва в шоколаде — это магия кондитеров. Оказалось, достаточно сковороды и блендера.

Ингредиенты

Семена подсолнечника — 200 г, кунжут — 50 г, мед — 3 ст. л., шоколад горький — 150 г, масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала жарю семечки и кунжут на сухой сковороде до золотистого цвета и умопомрачительного аромата. Даю им остыть пару минут, потом в блендер — мелю в муку. Тем временем смешиваю эту крошку с медом, чтобы получилась плотная, вязкая масса. Распихиваю ее по силиконовым формочкам — и в морозилку на час.

Следом надо растопить шоколад с маслом на водяной бане. Достаю застывшие кусочки, макаю каждый в шоколад, кладу на пергамент — и в холодильник. Через 20 минут — готово: хрустящая глазурь и нежная халва внутри.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я в восторге от того, как мед карамелизируется с семечками и кунжутом — в итоге халва получается не приторной, а благородно-сладкой, с легким ореховым оттенком. А шоколадная глазурь застывает идеально ровно, как зеркало.

Проверено редакцией
Читайте также
Раскрыта судьба крупнейшего по объему грузооборота порта России
Общество
Раскрыта судьба крупнейшего по объему грузооборота порта России
IT-эксперт рассказал, насколько широко ИИ внедрят в офисы
Общество
IT-эксперт рассказал, насколько широко ИИ внедрят в офисы
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре
Общество
Домашняя пастила за 1 час: без сахара, без желатина — тает во рту и не вредит фигуре
Нутрициолог ответила, как часто можно есть роллы без вреда для здоровья
Здоровье/красота
Нутрициолог ответила, как часто можно есть роллы без вреда для здоровья
Общество
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог раскрыл, чем опасна привычка щелкать семечки зубами
Аналитик рассказала, когда на прилавках появилась отечественная клубника
«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ
Бывший мэр Курска предстанет перед судом
Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье
Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице
Появились первые кадры с места пожара в московском хостеле
Онколог опровергла миф о прерывании беременности из-за рака
HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы
Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке
Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной
В Москве из горящего хостела эвакуировали 600 человек
Стало известно о подробностях пожара в Москве
Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании
На въезде в Литву и Польшу скопилось более 300 грузовиков
Казахстан отказался помогать «Нафтогазу» в разбирательствах с «Газпромом»
Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила
Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы
Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми
Врач предупредила о серьезных последствиях неправильных диет
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.