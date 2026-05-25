Раскрыто, кто был на борту едва не разбившегося под Красноярском самолета

Сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края находились на борту самолета «Аэропракт-22», который совершил жесткую посадку в Богучанском районе, заявили ТАСС в пресс-службе организации. Там уточнили, что специалисты проводили лесоавиационные работы.
На борту были наши сотрудники. Они начали проводить лесоавиационные работы, — отметили в центре.
Ранее сообщалось, что воздушное судно едва не разбилось в районе населенного пункта Осиновый Мыс. На место ЧП были направлены 10 спасателей и четыре единицы спецтехники. Командир самолета находится в тяжелом состоянии. Второй пилот получил меньше повреждений.
До этого стало известно, что самолет столкнулся с парапланеристкой во время полета в Австрии. Инцидент произошел в небе рядом с коммуной Целль-ам-Зе. Судно Cessna 172 задело парашют 44-летней спортсменки, после чего женщина начала падать. Однако она успела воспользоваться запасным парашютом и самостоятельно приземлилась.