Раскрыто, кто был на борту едва не разбившегося под Красноярском самолета Сотрудники лесопожарного центра были на борту упавшего под Красноярском самолета

Сотрудники Лесопожарного центра Красноярского края находились на борту самолета «Аэропракт-22», который совершил жесткую посадку в Богучанском районе, заявили ТАСС в пресс-службе организации. Там уточнили, что специалисты проводили лесоавиационные работы.

На борту были наши сотрудники. Они начали проводить лесоавиационные работы, — отметили в центре.

Ранее сообщалось, что воздушное судно едва не разбилось в районе населенного пункта Осиновый Мыс. На место ЧП были направлены 10 спасателей и четыре единицы спецтехники. Командир самолета находится в тяжелом состоянии. Второй пилот получил меньше повреждений.

