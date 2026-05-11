Два самолета столкнулись на высоте 800 метров

11 мая 2026 в 19:36

Два самолета столкнулись в небе над Германией на высоте 800 метров

Мотопланер и самолет с винтовым двигателем столкнулись в Германии на высоте 800 метров, передает DPA. По предварительной информации, обошлось без жертв. Как сообщает источник, оба воздушных судна получили незначительные повреждения.

Днем в воскресенье на высоте около 800 метров произошло столкновение. Оба самолета получили легкие повреждения, однако оба пилота смогли вернуться на аэродромы в Шпайер и Хоккенхайм и благополучно приземлиться, — сказано в сообщении.

Ранее легкомоторный самолет «Аэропракт-22» потерпел крушение в Омской области. Воздушное судно использовалось для мониторинга лесных пожаров. Позже Следственный комитет подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области. Возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц».

До этого американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II передал сигнал 7700, который используется при чрезвычайной или аварийной ситуации на борту. Маршрут самолета проходил над Оманским заливом и территорией Омана.

