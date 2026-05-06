06 мая 2026 в 11:53

Появились официальные данные о погибших в авиакатастрофе под Омском

СК подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета в Сибири

Следственный комитет подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. По данным ведомства, по факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 мая самолет «Аэропракт-22L2», на борту которого находились два человека, вылетел с площадки близ деревни Кошкарево в Омской области. Вскоре пилот сообщил, что направляется обратно на точку взлета, а после перестал выходить на связь. Через некоторое время в четырех километрах от места отправления нашли обломки судна.

Ранее сообщалось, что в Омской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт-22». По предварительным данным, воздушное судно использовалось для мониторинга лесных пожаров.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
