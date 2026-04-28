Самолет в Южном Судане завершил свою «жизнь» смертельным рейсом Eastafrican: 14 человек погибли при крушении самолета в Южном Судане

Пассажирский самолет разбился при заходе на посадку в столице Южного Судана Джубе. Жертвами крушения стали 14 человек, включая пилота, сообщило Eastafrican управление гражданской авиации страны.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала плохая видимость из-за неблагоприятных погодных условий. Разбившийся самолет — Cessna, зарегистрированный в Кении, принадлежал компании CityLink Aviation.

Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna компании CityLink Aviation при аварии на подлете к Джубе, — говорится в сообщении управления.

Расследование обстоятельств крушения продолжается. Точные причины трагедии установят специалисты, следует из официального заявления.

