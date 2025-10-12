Конфликт офицеров из-за девушки кончился схваткой их подразделений CBS News: в Южном Судане ссора между офицерами привела к гибели 14 человек

Конфликт из-за девушки между двумя офицерами из армии Южного Судана привел к боестолкновениям между двумя отрядами с жертвами, сообщил телеканал CBS News. По данным журналистов, погибли не менее 14 военнослужащих.

Инцидент произошел 6 октября. Один из офицеров являлся сторонником президента Салвы Киира, а другой — лидера оппозиции и первого вице-президента Риека Мачары. СМИ утверждают, что причиной конфликта стала симпатия мужчин к одной и той же девушке, но есть и версия с бытовой ссорой в чайной. В результате оппозиционно настроенный офицер застрелил товарища, за того заступилась его охрана.

Первоначально боевые действия развернулись на территории местного рынка, а затем быстро распространились на блокпосты и армейские казармы. В результате противостояния погибли не менее 14 военнослужащих: шесть бойцов оппозиционного подразделения и восемь из правительственных вооруженных сил. Еще пятеро получили ранения, с ними — один гражданский, его зацепило перекрестным огнем.

