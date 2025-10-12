Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 18:22

Конфликт офицеров из-за девушки кончился схваткой их подразделений

CBS News: в Южном Судане ссора между офицерами привела к гибели 14 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Конфликт из-за девушки между двумя офицерами из армии Южного Судана привел к боестолкновениям между двумя отрядами с жертвами, сообщил телеканал CBS News. По данным журналистов, погибли не менее 14 военнослужащих.

Инцидент произошел 6 октября. Один из офицеров являлся сторонником президента Салвы Киира, а другой — лидера оппозиции и первого вице-президента Риека Мачары. СМИ утверждают, что причиной конфликта стала симпатия мужчин к одной и той же девушке, но есть и версия с бытовой ссорой в чайной. В результате оппозиционно настроенный офицер застрелил товарища, за того заступилась его охрана.

Первоначально боевые действия развернулись на территории местного рынка, а затем быстро распространились на блокпосты и армейские казармы. В результате противостояния погибли не менее 14 военнослужащих: шесть бойцов оппозиционного подразделения и восемь из правительственных вооруженных сил. Еще пятеро получили ранения, с ними — один гражданский, его зацепило перекрестным огнем.

Ранее американский миллиардер Роберт Гриньери по ошибке выделил $7 млн (567 млн рублей) на приобретение оружия для государственного переворота в Южном Судане. По данным СМИ, деньги у американца обманом выманили два заговорщика из Восточной Африки.

Африка
Южный Судан
офицеры
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ксения Бородина снялась в кино
Вэнс сравнил мощь США и Китая в торговой войне
В России назвали плюс отмены акциза на зимний дизель
Как быстро убраться в квартире за 15 минут: план действий
Страну продали за £1 млн: кто заплатил Джонсону за конфликт на Украине?
Обновился статус поисков пропавшей под Красноярском семьи
Конфликт офицеров из-за девушки кончился схваткой их подразделений
ВС Китая взяли под прицел флот США и Британии
В Италии сгорел 400-летний монастырь
«Обойдет все системы ПВО»: военэксперт об анонсированном Путиным оружии
Газовым хранилищам Германии предрекли закрытие из-за кризиса
Пропавшим в тайге Усольцевым не оставили шанса? Завершение поисков, детали
Стало известно о возможном недопуске Карпина на пост главного тренера
Толпа охранников насильно затолкала подростков в подсобку ТЦ
В аэропорту Иркутска самолет пробил крылом микроавтобус
ВСУ могут набрать в новую армию парней 16-18 лет
Военэксперт ответил, какой объект в России могут попытаться атаковать ВСУ
В Киеве неизвестные с нацистской символикой атаковали синагогу
Во Франции раскрыли позицию ЕС по российским активам
Директора музея «Ясная Поляна» внесли в базу «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду
Общество

Посейте под зиму этот многолетник — и получите солнце в миниатюре в своем саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.