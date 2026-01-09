Таксист устроил стрельбу по недовольным пассажирам

В Ростове-на-Дону таксист устроил стрельбу после спора с группой пассажиров, сообщило областное управление МВД в своем Telegram-канале. Причиной конфликта стало превышение допустимого количества людей в автомобиле. Словесная перепалка между водителем и шестью потенциальными клиентами переросла в оскорбления в его адрес. Затем нападавшие нанесли удары по машине, повредив дверь и боковое зеркало.

В ответ на эти действия водитель произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Он стрелял в воздух и в стороны, после чего нападавшие скрылись с места происшествия. Полиция в настоящее время разыскивает всех участников инцидента. Сам таксист обратился в правоохранительные органы с заявлением о порче своего имущества.

Ранее в Краснодаре двое мужчин организовали автомобильную погоню и открыли стрельбу, ранив человека, после того как он отказался продать им наркотики. Инцидент произошел 13 июля. Потерпевший пояснил, что во время посещения ночного клуба к нему обратился незнакомец. Мужчина кавказской внешности, примерно 50 лет, попросил продать ему запрещенные вещества. Получив категорический отказ, незнакомец стал провоцировать ссору. Позже, когда молодой человек покидал клуб, тот же мужчина вместе с сообщником на автомобиле начал его преследование. В ходе погони они произвели выстрелы из травматического оружия. Одна из пуль попала пострадавшему в лоб.

До этого в Москве возле ТРЦ «Щелковский» мужчина открыл огонь из травматического пистолета. В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители задержали стрелка.